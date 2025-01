Więził, bił i gwałcił. Nowe szczegóły ws. horroru pod Głogowem

Według ustaleń śledczych od 1 stycznia 2019 r. do 28 sierpnia 2024 r. młoda kobieta była przetrzymywana w komórce gospodarczej przez 35-letniego oprawcę. Mężczyzna ograniczał jej dostęp do wody, środków higienicznych, przebywała bez dostępu do światła słonecznego. Oprawca bił ją i gwałcił.