Kierowca ciągnął kobietę za autem. Niebezpieczne sceny na parkingu Auchan

Do incydentu doszło na parkingu hipermarketu Auchan przy ul. Chodźki w Lublinie. Jak przekazuje serwis lublin112.pl, kierowca toyoty, wykonujący przewóz osób w ramach aplikacji, nagle ruszył, ciągnąc za sobą kobietę . Po chwili gwałtownie się zatrzymał, co spowodowało jej upadek. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy medycznej.

Policja ustaliła, że kobieta była pasażerką, a między nią a kierowcą doszło do kłótni. Zamówiła przejazd do lombardu, a kierowca miał rzekomo próbować przywłaszczyć jej torebkę. Kierowca twierdził natomiast, że pasażerka odmówiła zapłaty za kurs i zaatakowała go.