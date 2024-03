Trump wraca na amerykański tron? "NATO nie ma już złudzeń"

Nie sądzę. Po rosyjskiej agresji z 2022 roku w Sojuszu udało się osiągnąć jedność i solidarność, jakiej dawno nie było. To nie tylko przekonanie o wspólnym interesie, ale przede wszystkim świadomość wspólnego zagrożenia. Obecność Trumpa może to zmienić, nawet jeśli nie podważy poczucia wspólnoty interesów. Może spowodować, że zmieni się nastawienie co do tego, jak działać na rzecz wspólnego interesu, aby było to skuteczne. Dziś nie ma w NATO sporów o to, co jest głównym wyzwaniem i jak z nim postępować. Powrót Trumpa może jednak otworzyć dyskusję, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja, a jak wielkim Chiny. Przy czym nawet, jak zostanie osiągnięte porozumienie w tej kwestii, to mogą ujawnić się rozbieżności co do tego, jak działać. I to moim zdaniem budzi obawy wszystkich sojuszników. No, może najmniej Węgier.