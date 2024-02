Powiedział "dość". Rywal Trumpa odchodzi

Podczas swojego wystąpienia w Senacie McConnell oznajmił: - Jednym z najbardziej niedocenianych talentów jest wiedzieć, kiedy w życiu należy przejść do następnego rozdziału (...) A zatem stoję tu dziś przed wami, by powiedzieć, że będzie to moja ostatnia kadencja w Senacie - powiedział. Mimo rezygnacji z funkcji lidera Republikanów, McConnell pozostanie senatorem do stycznia 2027 roku.