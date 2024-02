Miażdżąca przewaga. Trump i Biden z pewnymi wygranymi

W wyścigu Partii Republikańskiej kolejny raz zwyciężył Trump, pokonując swoją byłą ambasador przy ONZ Nikki Haley. Jest to piąte z rzędu zwycięstwo byłego prezydenta, które przybliża go do niemal pewnej nominacji partyjnej w listopadowych wyborach prezydenckich. Mimo porażki Haley, która jest kandydatką umiarkowanego skrzydła i prezentuje się jako alternatywa dla Trumpa, zapowiadała, że pozostanie w wyścigu przynajmniej do "superwtorku" 5 marca, kiedy to odbędzie się głosowanie w 16 stanach.