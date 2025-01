"Lajkowała" posty. Straciła ponad 5 tys. zł

We wtorek do Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach zgłosiła się 24-latka, która poinformowała funkcjonariuszy, że padła ofiarą oszustwa internetowego. Z przyjętego od kobiety zawiadomienia wynikało, że na swoim telefonie komórkowym ściągnęła aplikację, na której została zaproszona do specjalnej grupy. Dzięki temu miała mieć możliwość zarabiania pieniędzy poprzez "lajkowanie" i recenzowanie postów na mediach społecznościowych.