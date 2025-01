Zasłonili okna. Odwiedzili ich uzbrojeni funkcjonariusze

W poniedziałkowy wieczór funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, wspierani przez uzbrojoną grupę realizacyjną, wkroczyli do dawnego kiosku przy ul. Chopina w Lublinie . Chodzi o obiekt zlokalizowany na wysokości ul. Sądowej. Po sforsowaniu drzwi, mundurowi przystąpili do przeprowadzania czynności.

W ostatnim czasie okna zostały zasłonięte, a nad drzwiami pojawił się szyld z pięcioma siódemkami. Okazało się, że powstał tam lokal z automatami do gier hazardowych. Są to kolejne działania Służby Celno-Skarbowej wymierzone w prowadzenie gier hazardowych bez wymaganych zezwoleń. Grozi za to wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.