Rekordowy spadek emisji w Niemczech. Transformacja czy kryzys?

Niemcy na dobrej ścieżce

Zgodnie z ustawą o ochronie klimatu, do końca dekady emisje w Niemczech mają spaść co najmniej o 65 proc. względem 1990 roku. Z kolei do 2045 roku kraj ten powinien stać się neutralny klimatycznie, czyli nie emitować więcej gazów cieplarnianych, niż jest w stanie pochłonąć (dzięki naturze i przyszłym technologiom, które dopiero są rozwijane).