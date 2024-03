Rekordowa zima w Polsce. Eksperci ostrzegają, co wydarzy się wiosną

A problem może być znaczący, i to dla branży sportów zimowych na całym świecie. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "PLOS ONE" wskazuje, że z powodu zmiany klimatu drastycznie spadnie roczna pokrywa śnieżna we wszystkich głównych regionach narciarskich na świecie. Co więcej, do końca wieku całą naturalną pokrywę śnieżną może stracić nawet jeden na osiem regionów narciarskich.