Największa taka katastrofa po wojnie. Strażacy popełnili tragiczny błąd

To, co działo się na miejscu akcji ratowniczej, można określić jednym słowem: piekło. Temperatura w środku pożaru dochodziła nawet do 900-1000 stopni Celsjusza. O godzinie 1:00 nad ranem, 27 sierpnia, paliło się już 3,5 tys. ha lasu. Płomienie zaczęły zagrażać stacji paliw kopalni piasku. Walkę z ogniem utrudniał porywisty wiatr, który rozprzestrzeniał ogień na nowe obszary i zmusił strażaków do wycofania się.