Morderstwo Czarnej Dalii. Aktorka Hollywood torturowana

Prawdziwa dziennikarska bomba wybuchła tydzień po odkryciu ciała. 23 stycznia do "Los Angeles Examinera" zgłosił się człowiek podający się za mordercę. Miał się martwić, że sprawa zaczyna przycichać, więc zaproponował wydawcy przesłanie rzeczy należących do ofiary. Wśród przedmiotów, które następnego dnia dotarły do redakcji, było świadectwo urodzenia Elizabeth Short, fotografie, wizytówki oraz notes z adresami z nazwiskiem Marka Hansena wytłoczonym na okładce. To on był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała Elizabeth żywą. Nastąpiło to 9 stycznia. Później po dziewczynie ślad zaginął.