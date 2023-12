Miasto dzieci

O ile w "domach dziecka" obowiązywał podział na dziewczynki i chłopców, o tyle szkoła była koedukacyjna. Greckie dzieci pisały, jak słyszały. Gubiły się w polskiej fonetyce. Pierwsze zetknięcie z prozą Sienkiewicza to dopiero była przeprawa! Na lekcjach łobuzersko podpowiadały sobie po grecku. Polscy nauczyciele niewiele mogli z tym zrobić. Dorośli Grecy mieli podobny problem, zwłaszcza starsze Greczynki, które na pytanie lekarza: "Co panią boli?", nieodmiennie odpowiadały: "Wszystko." "No, ale co konkretnie? Lekarz pokazywał im zdjęcie rentgenowskie i wskazywał na zmiany w płucach. Z niedowierzaniem kręciły głowami: "Tyle lat żyję na tym świecie, a pojęcia nie miałam, że mam "puca". Lekarz ze zdjęciem w ręku nie mógł wtedy wiedzieć, że greckie "puca" to określenie męskiego przyrodzenia.