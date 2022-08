Rządzący coraz bliżej swojego "szczawiu i mirabelek" [OPINIA]

A wtedy PiS po raz kolejny dowiódł swojej kampanijnej sprawności. Partia postrzegana jako synonim paździerza i dykty nagle pokazała, że świetnie rozumie, na czym polega nowoczesny marketing wyborczy. I to przekonanie o arogancji rządzących podsycała. Cytat ze Stefana Niesiołowskiego o wyjadaniu mirabelek i szczawiu z nasypu usłyszeli wszyscy. "Sorry, taki mamy klimat" Elżbiety Bieńkowskiej powraca do dziś. A gdy Bronisław Komorowski w czasie kampanii rzucił "weź kredyt, zmień pracę", to politycy PiS-u powtarzali ten cytat do znudzenia. W konsekwencji przejęli władzę.