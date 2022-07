Kontrowersyjna radna PiS przeprasza. "Nawet tego nie umie zrobić z honorem"

Kontrowersyjna radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt przeprosiła Stanisława Gawłowskiego za porównanie go do złodziei, morderców i gwałcicieli. Tym samym wykonała wyrok sądu, choć zaraz po udostępnieniu wpisu postanowiła zrobić wszystko, by nie był on widoczny.