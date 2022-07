Drogi pobyt w sanatorium. Za dodatkowe usługi płaci się fortunę

To nie jedyne opłaty sióstr. - Za telewizor płaciłyśmy 110 zł za cały pobyt, to podzieliłyśmy to na nas trzy. Na korytarzu jest telewizor wspólny, ale chciałyśmy, żeby nam coś grało. Radio jest na miejscu. Czajnika z domu nie brałyśmy, bo zazwyczaj był dostępny na ośrodku, ale okazało się, że musimy wypożyczyć. Wieczorem, żeby sobie herbatkę zrobić wzięłyśmy czajnik na pokój - to płaciłyśmy 21 zł za pobyt – wyliczają w rozmowie z dziennikiem.