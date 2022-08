Najnowszy sondaż dla WP. PiS w tarapatach, opozycja rośnie w siłę

Zmiana na podium. Hołownia wyprzedza Lewicę

Na podium znalazła się też Polska 2050 - i jest to zmiana w stosunku do poprzedniego badania wykonanego na zlecenie WP. Ugrupowanie Szymona Hołowni w najnowszym sondażu cieszy się poparciem 11,4 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.