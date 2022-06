Prezes miał rację. PiS w tarapatach. Mamy najnowszy sondaż

Przeliczenia wyników badania na liczbę mandatów w Sejmie podjął się dla Wirtualnej Polski prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak Zjednoczonej Prawicy przypadłoby tylko 210 posłów, a to za mało, by samodzielnie rządzić. A minimalna sejmowa większość to 231, co oznacza kłopoty przy ewentualnym formowaniu nowego rządu.