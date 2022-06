Sukcesja w wersji PiS. Kaczyński "nie dowiózł", Błaszczak idzie na szczyt

Wchodząc do rządu, Kaczyński postawił sobie cel: uporządkować sytuację. Czytaj: nie dopuścić do otwartej wojny między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Czy to się udało? Bynajmniej. Tak złych relacji między Morawieckim a Ziobrą, jak w ciągu tych 20 miesięcy, nie było nigdy. Kaczyński miał być piorunochronem Morawieckiego, a mimo to Ziobro wielokrotnie z premiera kpił, nazywając go "miękiszonem".