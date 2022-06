Jarosław Kaczyński poza rządem. Tak ocenili go Polacy

Kaczyński poza rządem. Tak ocenili go Polacy

Zaledwie 8,9 proc. pytanych ocenia go "zdecydowanie dobrze" (to mniej niż co dziesiąty badany). "Raczej dobrze" ocenia go 21,2 proc. "Raczej źle" ocenia go 10,6 proc. respondentów. Aż 44,2 proc. ankietowanych ocenia Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera "zdecydowanie źle". 15,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.