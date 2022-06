Problemy Korwin-Mikkego. Jego dług rośnie

Najnowsze problemy Janusza Korwin-Mikkego dotyczą nieodprowadzania składek emerytalnych, co wiąże się z ok. 80 tys. złotych długu. Polityk wcześniej, przez ok. 10 lat, nie wypłacał świadczenia. Zmieniło się to jednak ostatnio, o czym świadczą jego oświadczenia majątkowe. Zgodnie z nimi Korwin-Mikke pobiera emeryturę od ZUS-u i Parlamentu Europejskiego.