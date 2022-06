WP: Kaczyński ponad procedurami. Prezes PiS chciał upokorzyć prezydenta

O ile Kancelaria Premiera wiedziała o planach Jarosława Kaczyńskiego i spodziewała się takiego komunikatu, to według naszych źródeł prezydent nie znał szczegółów, kiedy konkretnie prezes PiS zamierza ogłosić swoją decyzję. Dwoje rozmówców z otoczenia prezydenta mówi nam, że - według ich informacji - kiedy prezes PiS ogłaszał, że nie jest już w rządzie, to postanowienie o zmianie w składzie Rady Ministrów nie było jeszcze podpisane i przekazane do publikacji w Monitorze Polskim, bo Andrzej Duda od poniedziałku przebywa z wizytą na Łotwie.