Rządowy kryzys w Niemczech. Rozpadła się koalicja

"Spiegel" podaje też, że Scholz zażądał od Lindnera zawieszenia tzw. hamulca długu - to reguła, według której dopuszczalny pułap deficytu budżetowego rządu federalnego to 0,35 proc. PKB. W 2020 roku został on zawieszony ze względu na konieczność zwiększenia wydatków na walkę z kryzysem covidowym. Ale znane z zamiłowania do zaciskania pasa Niemcy szybko wróciły do tego rozwiązania. Linder miał się na prośbę Scholza nie zgodzić.