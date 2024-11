Problemy Niemiec? "Trump pamięta"

Niemcy wraz z Japonią należą do największych eksporterów samochodów do USA i zyskują na obecnej sytuacji na rynku amerykańskim. Trump jest tego świadom i chce zmienić reguły gry, co nie jest dobrą wiadomością dla Berlina. Chociażby w kontekście Volkswagena, który przeżywa problemy finansowe. - Narzędziem tej zmiany mogłoby być wprowadzenie przez Trumpa ceł na produkty z UE, co w sposób wymierny dotknie przemysł niemiecki - podkreślił Kot.