Sprzeczka między politykami PiS. Poszło o Trumpa

Wiceprezes PiS Patryk Jaki ocenił, że Republikanie "zrobili to kampanią, którą w Polsce nazwano 'radykalną'". "W każdym przemówieniu uderzenie w ideologię gender czy zielone głupoty. Trumpowi przeciwnicy postawili ponad 100 zarzutów. Nie ma przestępstwa, o które nie zostałby posądzony od gwałtów do kradzieży. Zrobili najazdy i przeszukania jego domów. Próbowali Impeachmentu i nagonki na niespotykaną skalę. A on cały czas stał i wygrał" - napisał Jaki w serwisie X.