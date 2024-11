Triumfalny poranek TV Republika. Ekspert: "Zagranie rodem z piaskownicy"

Wydarzenia wyborczej nocy z 5 na 6 listopada śledził medioznawca, dr Krzysztof Grzegorzewski, który w rozmowie z WP wyszczególnia kilka aspektów transmisji przeprowadzonej przez stację TV Republika. Jego uwagę szczególnie zwróciła atmosfera triumfalizmu, jaka panowała od wczesnych godzin rannych w stacji, a także podkreślanie, że w sztabie wyborczym prezydenta-elekta znalazł się jej pracownik – Michał Rachoń - a zabrakło konkurencyjnej telewizji TVN24.

- Historia dzieje się właśnie teraz - mówił podekscytowany Michał Rachoń, relacjonując to, co dzieje się w sztabie kandydata Republikanów. Jednocześnie stacji TVN24, która również relacjonowała przebieg kampanii i cały wieczór wyborczy tyle, że - podobnie jak inni światowi nadawcy - sprzed siedzib kandydatów, TV Republika zarzucała, "szuranie po ulicy".

"Nie jest zapraszana na wieczór wyborczy Donalda Trumpa, po prostu telewizja z którą nie liczy się największe mocarstwo na świecie!" - przekonuje na swojej stronie TV Republika, uderzając w TVN.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Medioznawca zabiera głos

- Oglądając dziś w nocy i o poranku TV Republikę, nie trudno było dostrzec swego rodzaju triumfalizmu, takiej powiedziałbym fety na siekance z demokratów – mówi Krzysztof Grzegorzewski.

- Dodatkowo, z wideo Michała Rachonia w serwisie X, wyczuć się dało czysty, wręcz chłopięcy entuzjazm. Oczywiście każdy może prowadzić swoje relacje jak chce, natomiast ja nie widzę w tym niczego, że tak powiem, profesjonalnego. Ale to dziś mnie nie zaskakuje, bo Rachoń taki styl zawsze właściwie prezentował, odkąd go widzę, a widzę go od mniej więcej 10 lat – dodaje.

Krzysztof Grzegorzewski, zapytany o to, którą transmisję oglądało się lepiej, biorąc pod uwagę fakt, że tylko jedna polska stacja znalazła się bezpośrednio w sztabie Trumpa, a jej konkurencja musiała zmagać się z trudnymi warunkami atmosferycznymi, wskazał jednak stację TVN24.

- Mnie szczerze mówiąc bardziej przekonał zmoczony od stóp do głowy Marcin Wrona, która był dużo bardziej profesjonalny zarówno w retoryce jak i merytoryce. Dziennikarz stojący na deszczu, gotowy do pracy w każdych warunkach, sprawia wrażenie większego autentyzmu. I na pewno dużo bardziej przemawia do mnie czy do widzów emocjonalnie. A na pewno bardziej niż rozradowany, skaczący czy pląsający się gdzieś tam po dużej sali Michał Rachoń – przyznał Grzegorzewski.

Przemoczony Marcin Wrona © TVN24

Dlaczego TVN24 zabrakło w sztabie Trumpa?

Medioznawca wskazał też, co mogło wpłynąć na fakt, że Marcin Wrona musiał relacjonować wybory w deszczu, podczas gdy Michał Rachoń nadawał z klimatyzowanej sali.

- Jest kilka wcześniejszych akcji, które sztabowcy Trumpa mogli docenić, a które przełożyły się na zaproszenie na wieczór wyborczy. Przede wszystkim niedawny wywiad Rachonia z Donaldem Trumpem. Był jaki był, niczego merytorycznego się raczej z niego nie dowiedzieliśmy, ale Trump mógł to zapamiętać, a już w sztabie w swoim stylu rzucić do swoich ludzi: "E, tych wpuśćmy, a tamtych to nie" – mówi Krzysztof Grzegorzewski.

Zobacz także Zaczęło się od mocnych słów. Trump udzielił wywiadu polskiej stacji

- Sam Rachoń prowadzi też część swoich programów po angielsku, a kierowane są ewidentnie do tamtej Polonii czy generalnie widza anglojęzycznego. Te konsekwentnie stawiane przez niego i Republikę proamerykańskie cegiełki mogły przełożyć się na takie zaproszenie – dodaje.

Pieniądze od widzów

Oglądając dzisiejszej nocy TV Republikę, nie trudno było dostrzec, że sygnał stacji, a także scenografia przeszły w ostatnich tygodniach solidny lifting. O pieniądze na poprawę jakości od jakiegoś czasu Tomasz Sakiewicz wraz z pracownikami stacji wielokrotnie zabiegali na jej antenie, prosząc darczyńców o wpłaty.

- Po technikaliach bardzo widać, że TVR pieniądze już ma. Nie ma już tego przaśnego greenboksa i coś więcej dzieje się już technicznie. Ale nie tylko to. Wysłanie korespondentów do Stanów, zorganizowanie studia wyborczego, wcześniejsze nawiązanie współpracy z agencją Associated Press musiało kosztować. I widać teraz tę zmianę w stosunku do tego, jak to wyglądało jeszcze w grudniu zeszłego roku, kiedy wyłączono sygnał poprzedniego TVP Info – podkreśla Grzegorzewski.

Później jednak dodaje, że do poprawy wizerunku stacji trzeba nie tylko wpłat od widzów.

- Wszystkie pozytywne aspekty tej transmisji bledną, jeśli popatrzeć na warsztat, merytorykę, brak profesjonalizmu wyzierający zwłaszcza z pasków wyświetlanych u dołu ekranu oraz szyderczego triumfalizmu, jaki mogliśmy obserwować dziś nad ranem – wskazuje medioznawca.

Kontrowersyjny pasek

Wielu komentujących wieczór wyborczy w serwisie X zwróciło uwagę na jedną z belek pokazanych w TV Republika. Podkreślono na niej fakt nieobecności TVN24 w sztabie Donalda Trumpa.

Belka, na którą zwrócili uwagę komentujący w social mediach © TV Republika

- Moim zdaniem takie "heheszki", jakie Republika prezentowała na pasku – "patrzcie, my weszliśmy, a TVN nie" – są zagraniem rodem z piaskownicy. To jest po prostu nieprofesjonalne, ale wynika poniekąd z tego, że pracownicy stacji Sakiewicza nie są wpuszczani na konferencje Donalda Tuska. To jest błąd, poważny błąd, bo Tusk spokojnie by sobie z nimi poradził. A teraz z tego błędu TV Republika korzysta, na swój charakterystyczny, infantylny czy wręcz przedszkolny sposób – komentuje Grzegorzewski.

- Każda poważna telewizja raczej nie zwracałaby uwagi widzów na taki szczegół na antenie, a na pewno nie w taki sposób. Mogli to akcentować inaczej – że owszem, jesteśmy tu bo jesteśmy profesjonalni, bo nas doceniono, bo robimy dobrą robotę. A dziś w nocy wybrali przekomarzanie rodem z przedszkola – kończy medioznawca.

Trump ponownie w Białym Domu

Według stacji CNN Donald Trump uzyskał już wystarczającą liczbę głosów elektorskich, by zostać prezydentem elektem. Stacja informuje, że kandydat republikanów ma już zapewnionych 276 głosów. Do zwycięstwa potrzebne mu było 270. Zwycięstwo Trumpa ogłosiła też agencja AP. Kamala Harris według CNN zdobyła dotychczas 223 głosy elektorskie.