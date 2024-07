Rząd a sprawa kobiet [OPINIA]

To głosowanie to kropka nad "i", ponieważ dobra passa konserwatywnego skrzydła tego rządu skończyła się już znaczenie wcześniej. Kolejne wybory: samorządowe i europejskie dały Trzeciej Drodze - Polsce 2050 i PSL - wynik znacznie poniżej oczekiwań. Jakie znaczenie miało tu odwlekania procedowania projektów aborcyjnych przypisane już Szymonowi Hołowni? To pytanie wciąż pozostaje otwarte.