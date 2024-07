Będzie kontynuacja Trzeciej Drogi? "Trwa dyskusja"

Kilka dni temu odbył się zjazd krajowy Polski 2050, na którym doszło do pewnych zmian w kierownictwie. Z racji tego, że Michał Kobosko został europosłem, funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego objęła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Prowadzący program "Tłit" WP Michał Wróblewski w nawiązaniu do tego zapytał Rafała Komarewicza, czy w partii rozpoczęła się walka o schedę po Szymonie Hołowni. - To nie jest walka o schedę. Szymon Hołownia mówi otwarcie: w tym momencie musimy troszkę inaczej podejść do partii - mówił poseł Polski 2050. Komarewicz mówił, że zależy im na budowaniu popularności liderów partii. Dziennikarz zapytał także, jaki kierunek powinna obrać Polska 2050 w kontekście kontynuacji Trzeciej Drogi. - Na ten temat trwa dyskusja, ponieważ, są "za" i są "przeciw" - powiedział polityk. Dla samego Komarewicza szyld Polski 2050 jest ważniejszy niż myśl Trzeciej Drogi.

Rozwiń