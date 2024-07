Konserwatysta Donald Tusk? [OPINIA]

Kluczowe jednak jest to, że nakreślona tu technika władzy, nawet jeśli nazywanie jej konserwatywną jest być może do pewnego stopnia na wyrost, wydaje się być nie tyle samym marketingiem czy polityczną taktyką, co wyborem strategicznym premiera. Swego rodzaju kompasem politycznym, który w trudnych politycznych czasach, i jeszcze trudniejszej do zarządzania koalicji, do sukcesu prowadzić ma przez bezkompromisową rywalizację, demonstrowanie siły i politykę faktów dokonanych.