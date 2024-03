100 dni opozycji PiS. Kronika straconego czasu [OPINIA]

Po części jednak to także owoc osobliwego, tromtadracko (krzykliwego - red.) partyjnego stylu zarządzania państwem, którego co ciemniejsze strony odsłaniają dziś media. W efekcie słychać coraz głośniej o napięciach wewnątrz PiS i wokół PiS, a politycy tej partii (których widać w mediach), zamiast dyskontować wspólnie problemy nowej władzy, czas i energię poświęcają, albo na wzajemne publiczne oskarżenia, albo na budowanie swych linii obrony w komisjach śledczych.

Gdyby np. w styczniu prezes Jarosław Kaczyński poddał swą władzę realnej wewnętrznej weryfikacji, to niezależnie od jej rozstrzygnięcia i możliwych wewnętrznych turbulencji, dziś PiS miałby szanse na nowe otwarcie i bycie w innym zupełnie miejscu. A naturalna w polityce energia osobistych ambicji polityków PiS i wokół PiS, miast rozsadzać własne szeregi, mogłaby dziś służyć we wspólnej walce w kampaniach samorządowej i europejskiej oraz budowaniu politycznej strategii na przyszłość.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że największej partii opozycji nie braknie też w najbliższym czasie okazji, by wejść w rolę skuteczniejszego recenzenta działań obecnej koalicji. Przed obozem Donalda Tuska będą bowiem potęgować się obiektywne i kosztowne politycznie problemy z protestami rolników, deficytem budżetowym, kwestią cen energii, starzeniem się społeczeństwa czy rynkiem mieszkań. Do tego dochodzić będzie jeszcze zapewne rytualne napięcie między PO, Trzecią Drogą i Lewicą. Choć w realiach szerokiej koalicji jest ono czymś najzupełniej normalnym, to świetnie nadaje się do kreślenia przez PiS obrazu rychłego rozpadu obozu władzy.