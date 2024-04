Jedna kampania, trzy batalie [OPINIA]

Bezpieczna kontynuacja, czy eksperyment na naszej ulicy?

Zasadniczym powodem, dla którego bierzemy udział - lub nie - w wyborach samorządowych, jest rzecz jasna ocena tego, co dzieje się na naszym osiedlu, w naszej wiosce, dzielnicy, czy mieście. Tu zatem, w wymiarze ściśle lokalnym, samorządowa batalia toczyła się albo o przekonanie wyborców do bezpiecznej, sprawdzonej kontynuacji tego, co w naszych małych ojczyznach udało się zrobić przez ostatnie lata, albo o namówienie ich do ryzyka, czy też eksperymentu politycznej zmiany.