Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Jest prognoza IMGW na weekend

Co musisz wiedzieć?

Piątek : Słoneczna pogoda na większości obszaru Polski, z temperaturami od 8 do 17 st. C.

: Słoneczna pogoda na większości obszaru Polski, z temperaturami od 8 do 17 st. C. Sobota : Pogodnie, ale z możliwym wzrostem zachmurzenia na północy i północnym wschodzie.

: Pogodnie, ale z możliwym wzrostem zachmurzenia na północy i północnym wschodzie. Niedziela: Wzrost zachmurzenia i opady deszczu na przeważającym obszarze kraju.

Jakie będą warunki w piątek?

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie - informuje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Termometry wskazywać będą od 8 i 12 st. C na Wybrzeżu, 14 st. C w centrum i 17 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, na Wybrzeżu porywisty.

© wxcharts.com

W nocy z piątku na sobotę pogodnie, z przygruntowymi przymrozkami do minus 8 st. C, głównie w części centralnej i wschodniej. Na krańcach południowych spadki temperatury mogą osiągnąć nawet minus 15 st. C.

Co przyniesie sobota?

Sobota również zapowiada się pogodnie, choć na północy i północnym wschodzie możliwy będzie wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu. Temperatury będą się wahać od 8 do 12 st. C na Wybrzeżu, 14 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty, szczególnie na Wybrzeżu, gdzie porywy mogą osiągnąć 65 km/h.

© wxcharts.com

W nocy z soboty na niedzielę pogodnie, ze wzrostem zachmurzenia od południa, gdzie wystąpią opady deszczu. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od zera st. C na północnym wschodzie, 5 st. C w centrum, do 7 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, wschodni, okresami dość silny i porywisty, z porywami do 65 km/h na Wybrzeżu.

W niedzielę pojawi się deszcz

Niedziela przyniesie wzrost zachmurzenia i umiarkowane opady deszczu, szczególnie na południu i południowym wschodzie, gdzie mogą osiągnąć do 15 mm. Temperatury wyniosą od 8 do 12 st. C na Wybrzeżu, 14 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie.

Na przeważającym obszarze kraju, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, lubuskiego i części woj. dolnośląskiego, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Będą obowiązywać do soboty do godz. 8.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacował na 90 proc.