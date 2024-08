Rozmów pokojowych nie będzie? "Rosja przedstawi swoją ocenę"

Jak informował "The Washington Post", w sierpniu w stolicy Kataru, Doha miały odbyć się "tajne negocjacje delegacji rosyjskiej i ukraińskiej", podczas których planowano zgodzić się na "nieatakowanie obiektów energetycznych". Spotkanie to zostało jednak zakłócone przez ofensywę Sił Zbrojnych Ukrainy. To prawdopodobnie do tych "ukrytych kontaktów" odnosił się także Ławrow.