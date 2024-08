"Ludzie są przerażeni". Przenoszą poborowych spod Moskwy do Kurska

"Idźcie lasem" to rosyjski projekt opozycyjny, który powstał po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Pomaga on Rosjanom uniknąć przymusowego poboru do armii i wysłania na front. Po ataku Ukrainy na obwód kurski do wolontariuszy zgłaszają się tysiące poborowych, którzy alarmują, że grozi im wysłanie do obwodu kurskiego.