Rozmawiał o "pedagogice wstydu". Władysława Bartoszewskiego nazwał "bydlakiem"

Nie jest tajemnicą, że prawica nie pała sympatią do Władysława Bartoszewskiego. Kilka tygodni temu radny PiS zaatakował nieżyjącego dyplomatę. W środę na antenie radiowej "Trójki" nazwano Władysława Bartoszewskiego "bydlakiem".



Audycja w "Trójce" dotyczyła płyty "Nieugięci i niepokorni 1914-1921" autorstwa Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. Jak czytamy na stronie internetowej audycji "Trójka na poważnie", pieśniarze "wyśpiewują historię odzyskania przez Polskę niepodległości", a robiąc to "nie kryją swoich osobistych poglądów". A płyta jest prezentacją "pedagogiki dumy".

Wtedy do rozmowy włączył się pieśniarz Paweł Piekarczyk, który na początku roku stwierdził, że oddaje prezydentowi Andrzejowi Dudzie Krzyż Kawalerski Polonia Restituta. Otrzymał go za osiągnięcia w upamiętnianiu Żołnierzy Wyklętych . Powodem było odwołanie ze stanowiska Antoniego Macierewicza .

- Mam wrażenie, że różni ludzie uważają, że nie należy łączyć ze sobą różnych rzeczy, łączyć polityki z moralnością, historii z logicznym myśleniem, nie należy wyciągać wniosków z tego, co się kiedyś działo. Dlatego jeśli ktoś mi mówi, że nie trzeba mówić o "pedagogice wstydu" to rzeczywiście fajnie byłoby nie mówić, ale ona jest. Jeśli została ona stworzona. Jakiś bydlak powiedział o tym, że Polska to jest brzydka panna, która nie może znaleźć sobie męża – mówił w "Trójce" Paweł Piekarczyk.