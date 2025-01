Przeszukali mieszkanie. Osłupieli na widok skrytki

Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań oraz operacyjni z Piekar Śląskich zatrzymali 43-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego. Poszukiwania wszczęto z uwagi na wiele popełnionych przez niego przestępstw, m.in. naruszenie nietykalności funkcjonariusza, przekupstwa, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także narkotykowe oraz przeciwko życiu i zdrowiu.

Działania prowadzone przez funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu mężczyzny. Policjanci pojechali do jednego z mieszkań przy ul. Lompy. 43-latek nie zamierzał jednak otworzyć drzwi. Postanowił skorzystać ze specjalnie przygotowanej kryjówki. Ukrył się w schowku zrobionym w ścianie za elektrycznym kominkiem. Nie udało mu się jednak zmylić policjantów, którzy szybko go tam znaleźli i zatrzymali.