"Jestem bardzo zaniepokojony". Trzaskowski o publikacji WP

Rafał Trzaskowski odpowiedział na pytanie o publikację Wirtualnej Polski. Według ustaleń dziennikarzy WP, do warszawskich autobusów miał trafiać gaz z objętej sankcjami spółki, która blisko współpracowała z Gazpromem i należała do Rosjan. - Te informacje dotarły do mnie tydzień temu. Jestem całą sytuacją bardzo zaniepokojony - stwierdził prezydent Warszawy. Zadeklarował również, że zlecił ponowne sprawdzenie, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.