Polska 2050 i Obajtek reagują na materiał WP. "Oburzające"

Jeszcze ostrzej na poniedziałkowy tekst Wirtualnej Polski zareagował Daniel Obajtek. "Za ten gruby skandal kilka głów w uśmiechniętej koalicji powinno polecieć . Wiadomo też, co, między innymi, wpływa na tak słabe wyniki Orlenu, bo gdyby gaz nie był dostarczany przez wspomnianą w artykule spółkę, byłby kupowany w Orlenie . W tej aferze zresztą wątków jest więcej i to niejedyna sytuacja, gdzie omijane są sankcje" - napisał były szef Orlenu, zapowiadając podjęcie dalszych kroków.

Jak ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski, Paweł Figurski i Patryk Słowik, kontrahentem Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie została spółka należąca do Rosjan i powiązana z Gazpromem. To ona dostarcza gaz do części stołecznych autobusów.