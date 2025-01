Siemoniak reaguje na publikację WP: "wyjaśniamy tę kwestię"

Podczas konferencji prasowej szef MSWiA był pytany o publikację Wirtualnej Polski. Jak ustalili Paweł Figurski i Patryk Słowik, kontrahentem Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie została spółka należąca do Rosjan i powiązana z Gazpromem. To ona dostarcza gaz do części stołecznych autobusów. Firma znajdowała się na liście sankcyjnej, ale kilka tygodni temu z niej zniknęła.