Pod drzwiami wybuchła bomba. Sprawcom grozi dożywocie

- Do zatrzymania doszło we wtorek, 7 stycznia 2025 r., wieczorem, w jednym z hoteli w Szczecinie. Mężczyźni byli zaskoczeni widokiem funkcjonariuszy. W szczególności 43-latek, który, jak się później okazało, robił wszystko, aby policjanci nie namierzyli go w związku z jego poszukiwaniami. 43 i 33-latek zostali przewiezieni do Bydgoszczy, gdzie trafili do policyjnego aresztu - relacjonują policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.