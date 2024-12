Tragiczne pobicie w Ostrowie Wlkp. Zakończono śledztwo

Trzech młodych mężczyzn stanęło przed sądem z zarzutem śmiertelnego pobicia, które miało miejsce w nocy z 16 na 17 czerwca na parkingu przed dyskoteką we Wtórku, powiat ostrowski. Zdarzenie dotyczy incydentu, w którym nieprzytomny 25-latek został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wlkp., gdzie zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Śmierć 25-latka przed dyskoteką. Pożegnali go koledzy z OSP

Śmierć 25-latka przed dyskoteką. Pożegnali go koledzy z OSP

Oskarżeni, w wieku 17 i 18 lat, nie przyznali się do winy. Jak przekazał prokurator Maciej Meler dla PAP, jeden z nich przyznał się do jednorazowego uderzenia ofiary. Wobec podejrzanych został zastosowany środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego. Za zarzucane przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia.