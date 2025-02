Rozbił bmw w centrum miasta. Próbował uciec od policji

Próbował uciec od policji, ale błyskawicznie dał się złapać. Policja udostępniła nagranie z kamer monitoringu w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie 17 lutego kierowca bmw rozbił swoje auto, gdy próbował uciec od goniącego go radiowozu. Na materiale dowodowym widać, jak mężczyzna chciał zgubić policjantów przez jazdę po deptaku w centrum. Podczas wyjazdu na zwykłą ulicę wpadł jednak w poślizg i uderzył w słup i śmietnik. Tam też zakończył swój rajd i wpadł w ręce mundurowych. Jak się okazało, za kółkiem bmw siedział 22-latek, który nie miał uprawień i prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających. "Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca był pod wpływem środków odurzających. Do dalszych badań została pobrana krew. Oprócz tego nie posiadał uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany. Grożą mu zarzuty za spowodowanie kolizji, jazdę bez uprawnień i pod wpływem środków odurzających oraz niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności" - wyjaśniła policja.

