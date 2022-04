Rosyjskim generałom zbudował pomnik ich głupoty. Kim jest Kiryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego?

- Jestem zdumiony, jacy są niekompetentni, jak niedbale rosyjscy dowódcy podeszli do tak dużej operacji. Oni chyba naprawdę wierzyli, że mogą zrobić to w trzy dni. Wzięli swoje życzeniowe myślenie za rzeczywistość - tak generał major Kirył Budanow, zaledwie 36-letni szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, podsumowuje rosyjską "operację specjalną". W rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel" nie gryzie się w język. Ocenia, że rosyjscy generałowie to skorumpowani do szpiku kości pozoranci, którzy karierę zawdzięczają znajomościom.