Rosyjskie podróbki na półkach. Kolejna "nowość" w sprzedaży

Sistema PBO LLC 15 czerwca złożyła do sądu wniosek o rejestrację "Vkusno i tochka" (Smaczne i kropka- przyp. red.) To właśnie ta spółka będzie zarządzała dawną siecią McDonald's. "Smaczne i kropka" złożyło także wniosek do sądu o zgodę na zastąpienie nazw produktów jak "Big Tasty" i "McFlury". W nowym menu ma się pojawić "Big Beefsty" i "Mega Juicy". W normalnym trybie rejestracja nowych znaków zajmuje pół roku - jednak władze zaznaczyły, że w wyjątkowych sytuacjach mogą zastosować "przyśpieszony tryb", który skróci czas do dwóch miesięcy.