Zełenski reaguje na nowe sankcje: Nareszcie. Miliardy, których nie otrzyma Rosja

W nocy z poniedziałku na wtorek unijni przywódcy osiągnęli porozumienie, że szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane do państw członkowskich UE. Z tymczasowym wyjątkiem – ropy dostarczanej rurociągiem. Dostawy morskie stanowią ok. 2/3 rosyjskiego importu ropy do Unii. Sankcja więc, jeśli wejdzie w życie w takiej formie, będzie oznaczać pozbycie się większości rosyjskiej ropy z krajów UE. W dalszej perspektywie jest ograniczenie importu o 90 proc.