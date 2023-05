Rosyjskie miasta w zasięgu. Pociski Storm Shadow trafiły do Ukrainy

Kijów od wielu miesięcy zabiegał o przekazanie pocisków dalekiego zasięgu od Stanów Zjednoczonych. Ukraińcy liczyli na to, że otrzymają rakiety ATACMS, ale Waszyngton obawiał się, że zostaną wykorzystane do ataku na cele wewnątrz Rosji, co mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Według źródeł Politico, wsparcie Londynu sprawiło, że administracja Joe Bidena "odetchnęła z ulgą".