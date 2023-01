Przełomowa broń na froncie? "Dla Krymu będzie to problem"

Ukraińska armia ma wkrótce otrzymać od USA pociski GLSDB, mające zasięg nawet do 150 kilometrów. Według "The New York Times", oznacza to, że Waszyngton łagodzi stanowisko w sprawie dostarczania do Ukrainy broni zdolnej do uderzenia na Krym, gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i bazy wojskowe. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska, to bardzo skuteczna broń, która może posłużyć do niszczenia stanowisk dowodzenia czy punktów łączności.