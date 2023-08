Rosyjskie macki w Polsce. GRU i sabotaż na kolei. "Spektakularna liczba zatrzymanych"

W związku z działalnością sabotażową na rzecz rosyjskiego wywiadu (GRU) w Polsce zatrzymano łącznie 16 osób, których celem była przede wszystkim infrastruktura kolejowa - wynika z ustaleń "The Washington Post" (nie chodzi jednak o ostatnie incydenty - red.). - Wywiad rosyjski był, jest i będzie na terenie naszego kraju obecny - zaznaczyła w programie "Newsroom" WP Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak dodała, w Polsce pozostało wielu Rosjan i osób, które sympatyzują z tym krajem. Liczbę 16 zatrzymanych w ciągu jednego roku była oficer ABW uznała za spektakularną. Zaznaczyła, że może to być też efekt wieloletnich działań kontrwywiadowczych, w tym prób rozbijania struktur Rosjan. - Kierunek rosyjski jest najbardziej rozwinięty we wszystkich polskich służbach. Jesteśmy ekspertami I kraje partnerskie, unijne czy NATO-owskie często korzystają z naszych rad - mówiła Grabowska-Siwiec, oceniając, że Polska jest przygotowana, aby działanie Rosjan rozpoznawać, zwalczać i mu zapobiegać. - Działania służb Rosji są wysublimowane, a ich wywiad fantastycznie działa pod obcą flagą - powiedziała również była oficer kontrwywiadu. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń