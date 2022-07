Rosyjski sprzęt w elektrowni atomowej. "Piramidalny skandal"

- Jeśli ktokolwiek posądza rosyjskich dowódców o rozsądek, to błądzi. Wojskowi nie mają doświadczenia, a do tego mają żołnierzy, którzy nie znają się na przepisach bezpieczeństwa. Pchają wszystko, co się da. Skutki będą nie tylko dla armii rosyjskiej, ale i dla wszystkich - ostrzega. Generał widzi jednak szansę na optymistyczne rozwiązanie tej sytuacji. W jego ocenie trzeba mieć nadzieję, że "wśród rosyjskich dowódców jest jeden mądry, który zabroni tego procederu".