Czarnobyl w ogniu walk. "To miejsce to wciąż zagrożenie dla życia i zdrowia"

- W Czarnobylu reaktora jądrowego jako takiego już nie ma, są za to składowane gigantyczne pozostałości po nim, czyli substancje radioaktywne. To głównie pozostałości paliwa, które wydostało się z reaktora podczas pożaru. I trzeba powiedzieć wprost, że stanowią wciąż ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ostrzelanie lub po prostu zniszczenie sarkofagu - który osłania byłą elektrownię - wiązałoby się z wypuszczeniem tych substancji na nowo do atmosfery. To byłoby wspólne zagrożenie dla Ukrainy, dla Białorusi, dla Rosji - tłumaczy.