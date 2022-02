Rosjanie wkroczyli do Czarnobyla

Kancelaria Prezydenta uważa, że ​​jest to "jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla dzisiejszej Europy", ponieważ Rosjanie "prawdopodobnie przygotowują prowokacje w elektrowni atomowej w Czarnobylu, albo wykorzystują szkody powstałe w walkach, by obwinić o to Ukrainę, albo zniszczą najniebezpieczniejsze obiekty".